Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Снижение ипотечной ставки до 2% на 2−3 года оказало бы существенную помощь строительной отрасли и повлияло бы на миллионы людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор СРО «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин предложил снизить ипотечную ставку до 6,5% годовых на покупку нового жилья по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге до 1 ноября 2020 года. Остальное будет субсидироваться государством.

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«Мы на этой неделе обращались с просьбой снизить ипотечную ставку до 2% по всей стране. На это, по нашим подсчетам, требовалось бы около 250−300 млрд рублей в год исходя из строящихся объемов. Это был бы действительно такой революционный шаг, который бы поддержал отрасль очень серьезно», — сказал Алексей Белоусов.

Впрочем, он назвал даже менее значительное снижение ипотечной ставки с 9% до 6,5% «большим плюсом и серьезной поддержкой».

«Конечно, когда мы обращаемся, мы просим по максимуму и полагаем, что возможности и Фонда национального благосостояния, которые декларируются, и других ресурсных моментов, которые есть у правительства, на позволяют изыскать сумму на два-три года, которая была бы не больше 1 трлн рублей. Нам бы удалось сохранить очень большое количество рабочих место, не допустить банкротства застройщиков и иметь прежние объемы стройки, которые были заданы указом президента», — заметил Белоусов.

По разным подсчетам, в отрасли прямо задействовано несколько миллионов человек, подчеркнул он.

«Это серьезная армия, которую необходимо поддерживать. Тем не менее, считаю, что без сомнения объявленное снижение позитивно скажется на отрасли — строители ждали таких сигналов от власти», — добавил Белоусов.