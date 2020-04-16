Горно-Алтайск, 16 апреля, 2020, 18:26 — ИА Регнум. В России больше не осталось регионов, не затронутых коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.

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«Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе», — отметили в штабе.

В настоящее время специалисты устанавливают круг контактных лиц. Глава республики Олег Хорохордин также намерен в связи с этим обратиться к населению в ближайшее время. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, Горный Алтай в последние дни оставался единственным регионом в РФ, где не было подтверждённых случаев коронавируса. Чтобы не допустить его завоза, власти республики всех прилетающих сюда из Москвы и Санкт-Петербурга отправляли на самоизоляцию.

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