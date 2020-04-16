Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Власти Петербурга начали наводить порядок с маршрутизацией новых заболевших при их госпитализации в медицинских учреждениях в условиях борьбы с коронавирусом. Для этого было решено наблюдать на дому за всеми, у кого коронавирусная инфекция проявляется в легкой форме. Остальные же заболевшие COVID-19 будут помещаться в больницы, и только «тяжелые» — в инфекционную клинику имени Боткина.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурге

Об этом 16 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас у петербургских медиков есть полное понимание дальнейших действий. Поэтому было принято решение, что больница Боткина должна принимать только больных с тяжелым и сложным течением болезни.

«Все «легкие» больные должны быть дома, средней тяжести — в других стационарах. Мы сейчас наводим порядок с маршрутизацией в городе», — отметил Шляхто.

Читайте также: Комздрав Петербурга опроверг слухи о «закрытии» больницы Боткина

Для того, чтобы разгрузить больницу имени Боткина, открываются дополнительные стационары, которые ранее были закрыты на карантин.

Читайте также: В Петербурге предлагают развернуть инфекционный госпиталь в «Экспофоруме»