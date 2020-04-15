Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга официально опроверг распространившиеся слухи о приостановке приема больных с COVID-19 в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.

Клиническая инфекционная больница им. Боткина Елена Молчанова © ИА REGNUM

По сообщениям СМИ, появившимся 15 апреля, якобы это произошло ввиду отсутствия свободных коек. Также в Сети появились свидетельства о переполненности ряда других больниц и очередях из машин скорой помощи.

В комздраве Петербурга уточнили, что теперь в этот стационар направляют только «тяжелых» больных, а остальных пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию помещают в перепрофилированные под такой прием другие городские больницы.

«Информация о том, что Клиническая инфекционная больница им.C.П. Боткина прекратила прием больных, не соответствует действительности. В стационар направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Пациентов будут принимать другие больницы, которые перепрофилируются под прием коронавируса», — пояснили в комздраве.

Кроме того в ведомстве указали, что в Санкт-Петербурге каждую неделю увеличивается число учреждений, которые принимают пациентов с COVID-19 и подозрением на него. До последнего времени приемом таких больным занимались Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь для ветеранов войн и Городская многопрофильная больница №2. Теперь же список этих учреждений расширен. В него попали Городская больница №40 Курортного района и Городская больница №20.

«Больных с пневмониями с 15 апреля начали госпитализировать в открытую после снятия карантина Введенскую больницу, этим объясняется большое скопление карет скорой помощи у учреждения. Заключительную дезинфекцию проходят Александровская больница и Больница святого великомученика Георгия. В ближайшее время они тоже начнут прием больных с новой коронавирусной инфекцией», — отметили в комитете по здравоохранению.

Что касается Покровской больницы, то доставка пациентов туда приостановлена из-за отсутствия свободных коек. Она тоже перепрофилирована под прием больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусу Евгений Шляхто заявил, что в Петербурге разработана программа, которая предусматривает в случае увеличения числа зараженных развертывание до 12 тысяч больничных коек.

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