Донецк, 15 апреля, 2020, 17:39 — ИА Регнум. ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».

ИА Красная Весна На линии фронта. ДНР

«Обмен пленными должен состоятся 16 апреля», — рассказала она.

По неподтверждённым данным, обмен может состояться около 16:00 на пункте пропуска «Майорское».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что подготовка к обмену пленными близка к финалу. Согласовываются списки и логистика обмена.

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