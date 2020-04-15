Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Крупные организации и ретейлеры нуждаются в государственной поддержке ввиду существенных арендных платежей, которые им приходится платить в период остановки деятельности. Об этом заявил 15 апреля депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Алексей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

На пленарном заседании ЗакСа Макаров сообщил, что на имя председателя парламента приходит масса обращений от крупного бизнеса, НКО и организаций, которые не считаются малым и средним бизнесом, имеющим право на господдержку. Например, 15 апреля ЗакС принял закон о заморозке арендных платежей до 30 июня тем предприятиям сегментам МСП, которые заключили договор с городом.

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«Порт «Морской фасад», который в прошлом году принял почти 1 миллион туристов, сейчас несет издержки по арендной плате — мы ему не помогаем. Есть обращение от Большого Гостиного двора, где работает 726 человек. Основная статья расходов — тоже аренда, и мы им не помогаем. Санкт-Петербургский дельфинарий тоже обратился — большая аренда. От НКО много обращений», — перечислил Алексей Макаров.

Он также призвал решить вопрос с коммерческой арендой у частных арендодателей. Об этом говорила и депутат от КПРФ Ирина Иванова, она предложила делать в налоге на имущество скидку таким арендодателям на сумму арендной платы, которую они «простят» своим съемщикам.

Принятый же сегодня закон о заморозке аренды имеет очень ограниченное действие, подчеркнула она. «Примерно мы помогаем 2−3% микробизнеса. Это 1000 предприятий, это, конечно, безумно мало», — сказала Иванова.

Представители Смольного сообщили, что такие меры обсуждаются в правительстве Санкт-Петербурга.