Выделение Молдавии российского кредита нелогично и несправедливо
Тирасполь, 14 апреля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Заявления вице-премьера по реинтеграции Молдавии Кристины Лесник, обвинившей руководство Приднестровской Молдавской Республики в «самоизоляции» из-за эпидемии коронавируса и потребовавшей срочно провести переговоры в формате «5+2», — не что иное, как очередной акт политического давления Кишинёва на Тирасполь. Об этом заявил ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
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Кристина Лесник
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Он отметил, что в последнее время Приднестровье непрерывно подвергается прессингу, блокаде, обвинениям в том, что оно не борется с эпидемией коронавируса.
«Вместе с тем на территорию ПМР не пропускают компоненты для производства лекарств, оборудование для онлайн-обучения школьников, пестициды и удобрения, сельскохозяйственное оборудование для полива. Пенсионерам усложнили обналичивание пенсии, поступающей на банковские карты. Люди вынуждены ездить на территорию Молдавии, менее благополучной в плане заражения, подвергая себя и своих близких угрозе заболевания.
Кристина Лесник даже заявляла о том, что в ПМР не должно быть лаборатории по определению COVID-19. И это при том, что в самой Молдавии количество инфицированных постоянно растёт, а система здравоохранения в Молдавии деградировала вплоть до полного разрушения. При этом на самих молдавских медицинских работников постоянно сыпятся всё новые обвинения в неосторожности и халатности в случае заражения коронавирусом.
Блокада носит довольно жёсткий характер — об этом говорит, например, тот факт, что в нарушение соглашений между Молдавией и Украиной украинские таможенники начали пропускать грузы через «полуофициальный» пункт пропуска. На официальном уровне разрешения нет, но неофициально таможня разрешает пропуск грузов в ПМР.
В таких условиях проведение переговоров в формате «5+2» является абсолютно нецелесообразным, равно как и выделение Молдавии кредита в $500 млн и скидки на российский газ (что уже анонсировал глава «Молдовагаз» Вадим Чебан). Нет сомнений, что кредит будет потрачен президентом Молдавии на свою предвыборную кампанию, а не на борьбу с вирусом. Как и нет сомнений в том, что скидки на газ не приведут к изменению политики Молдавии ни в отношении России, ни в отношении ПМР. При имеющих место сейчас со стороны Молдавии давлении на ПМР и блокаде республики эти действия со стороны России будут и нелогичными, и несправедливыми», — резюмировал Богдан Безпалько.