Тирасполь, 14 апреля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Заявления вице-премьера по реинтеграции Молдавии Кристины Лесник, обвинившей руководство Приднестровской Молдавской Республики в «самоизоляции» из-за эпидемии коронавируса и потребовавшей срочно провести переговоры в формате «5+2», — не что иное, как очередной акт политического давления Кишинёва на Тирасполь. Об этом заявил ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Gov.md Кристина Лесник

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Он отметил, что в последнее время Приднестровье непрерывно подвергается прессингу, блокаде, обвинениям в том, что оно не борется с эпидемией коронавируса.

«Вместе с тем на территорию ПМР не пропускают компоненты для производства лекарств, оборудование для онлайн-обучения школьников, пестициды и удобрения, сельскохозяйственное оборудование для полива. Пенсионерам усложнили обналичивание пенсии, поступающей на банковские карты. Люди вынуждены ездить на территорию Молдавии, менее благополучной в плане заражения, подвергая себя и своих близких угрозе заболевания.

Кристина Лесник даже заявляла о том, что в ПМР не должно быть лаборатории по определению COVID-19. И это при том, что в самой Молдавии количество инфицированных постоянно растёт, а система здравоохранения в Молдавии деградировала вплоть до полного разрушения. При этом на самих молдавских медицинских работников постоянно сыпятся всё новые обвинения в неосторожности и халатности в случае заражения коронавирусом.

Блокада носит довольно жёсткий характер — об этом говорит, например, тот факт, что в нарушение соглашений между Молдавией и Украиной украинские таможенники начали пропускать грузы через «полуофициальный» пункт пропуска. На официальном уровне разрешения нет, но неофициально таможня разрешает пропуск грузов в ПМР.