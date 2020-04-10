Тирасполь, , 22:34 — REGNUM Молдавия потребовала в срочном порядке провести раунд переговоров в формате «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию. Как передает ИА REGNUM, в Кишиневе обвинили ПМР в «самоизоляции» от Молдавии в условиях эпидемии коронавируса, и в результате в Кишиневе «не осведомлены о реальной ситуации с коронавирусом в Приднестровье».

Вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник заявила, что из-за закрытия молдавско-приднестровской границы проживающие в ПМР «граждане Молдавии» не могут воспользоваться возможностями молдавской медицины. «Выдуманная самоизоляция, навязанная властями приднестровской стороны, препятствуют получению гражданами Молдовы льготных лекарств», — заявила Лесник.

Она также отметила, что в Приднестровье не пускают молдавских врачей, а представители ПМР отказались от участия в заседании рабочей группы по здравоохранению.

Напомним, в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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