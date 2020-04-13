Минск, 13 апреля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Белоруссии есть амбулаторное лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях, а не самоизоляция. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания, сообщило 13 апреля агентство БелТА.

President.gov.by Совещание с Главой Администрации Президента, Председателем Совета Республики Национального собрания, Госсекретарем Совета Безопасности и Министром здравоохранения

«В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что человеку, у которого есть подозрение, но нет явно выраженных симптомов коронавирусной инфекции, врач назначает 3−5-7 дней амбулаторного лечения.

«Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома», — сообщил президент Белоруссии.

Лукашенко призвал врачей не назначать слишком продолжительный срок домашнего лечения:

«Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо… Мы же отпускаем тех, кто идёт на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии призвал больных COVID-19 не отчаиваться и не опускать руки после того, как их диагноз подтверждён.

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