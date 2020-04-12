Лондон, 12 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал первый комментарий после выхода из больницы, где он провел неделю с тяжелой формой заболевания COVID-19, 12 апреля сообщает Sky News.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Джонсон пока не комментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране или планы по возвращению к работе. Он только отблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь в отделении интенсивной терапии.

«Я не могу отблагодарить их в достаточной степени. Я в долгу перед ними» , — сказано в комментариях Джонсона, опубликованных Даунинг-стрит.

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