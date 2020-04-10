Лондон, , 19:51 — REGNUM Премьер-министр Борис Джонсон встал на ноги и может ходить, 10 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению Даунинг-стрит, состояние британского премьер-министра стремительно улучшается. 55-летний Джонсон уже вернулся в обычную палату из интенсивной терапии.

Отметим, ранее Джонсон, заболевший COVID-19, провел три ночи в отделении интенсивной терапии, где получал кислородную поддержку.

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