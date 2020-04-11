Тегеран, 11 апреля, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани призвал граждан соблюдать ограничения в связи с эпидемией COVID-19, несмотря на послабления, 11 апреля сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Ослабление ограничений не означает игнорирование протоколов… Люди должны серьезно уважать социальное дистанцирование и другие протоколы о здоровье» , — заявил Рухани.

С 11 апреля в Иране, за исключением Тегерана, возобновило работу большинство предприятий и магазинов. В столице Ирана это произойдет 18 апреля.

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