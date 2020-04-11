Тегеран, , 19:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Иране от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, скончались 125 человек, об этом 11 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Эпидемия коронавируса в Иране tasnimnews.com

Также за прошедшие 24 часа в стране выявлено 1 тыс. 837 новых случаев заражения, общее число инфицированных, таким образом, достигло 70 тыс. 29 человек.

В стране было проведено свыше 251 тыс. тестирований. Из числа госпитализированных граждан излечились порядка 42 тыс. человек, в настоящее время около 4 тыс. человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор число инфицированных превысило 1 млн 700 тыс. человек.

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