Ашхабад, 11 апреля, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Туркменские власти своевременно предприняли комплекс мер по предотвращению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите Тюркского совета, передает «TDH».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

По его словам, в стране был усилен пограничный и миграционный контроль, отменены все авиарейсы в другие государства, а система здравоохранения своевременно мобилизована на противодействие новой угрозе.

При этом Бердымухамедов отметил, что минздрав снабдил все медучреждения необходимым для противодействия коронавирусу оборудованием, средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медикаментами.

«В результате своевременно принятых мер санитарно-эпидемиологическая ситуация в Туркмении стабильна и находится под контролем», — подчеркнул туркменский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной версии правительства Туркмении, в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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