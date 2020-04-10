Ашхабад, , 15:47 — REGNUM Руководство министерства здравоохранения Туркмении запретило медицинским работникам и фармацевтам обсуждать коронавирус, политику и кризис в экономике страны, передает «Азатлык».

На еженедельно проходящих в минздраве собраниях заведующим больницами, поликлиниками и государственными аптеками напоминают о необходимости строго контролировать своих подчиненных, предупреждая их о действующих запретах.

Читайте также: Нет слова — нет проблемы: в Туркмении запретили слово коронавирус

Издание также отмечает, что население Туркмении преследуют за ношение медицинских масок и публичное упоминание коронавируса.

Читайте также: Минздрав Туркмении открыл горячую линию по коронавирусу