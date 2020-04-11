Лондон, 11 апреля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Согласно заявлению Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон демонстрирует «хороший прогресс» в выздоровлении от COVID-19, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

Chatham House Борис Джонсон

По информации ряда британских СМИ, Джонсон пока не вернулся к работе — он играет в компьютер и смотрит кино.

Отметим, в настоящий момент число зафиксированных случаев смерти от коронавирусной инфекции в Великобритании уже приблизилась к 10 тысячам.

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