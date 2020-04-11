Лондон, , 19:32 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании возросло до 79 841, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации Национального агентства здравоохранения, за сутки в Соединенном Королевстве от COVID-19 погибли 917 человек, общее число погибших составило 9875 человек.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает добиваться прогресса в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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