Москва, 11 апреля, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Количество прощающихся во время церемонии похорон попросили ограничить жителей города работники ритуальной службы в Москве. Об этом 11 апреля сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГБУ «Ритуал» Михаил Шитенков.

Похороны

По словам Шитенкова, власти города Москвы не ограничивали проведение захоронений, однако всех жителей города просят ограничить количество прощающихся о время церемонии похорон. Шитенков отметил, что граждане идут навстречу просьбе, сейчас на похоронах обычно присутствует не более пяти-семи человек.

Шитенков пояснил, что жители Москвы могут дистанционно оформить заявку на благоустройство территории на кладбище и возложение цветов. Такую заявку можно отправить на почту ГБУ «Ритуал», в ответ будет прислано фотография с подтверждением о выполнении заявки.

Исполняющий обязанности начальника пресс-службы отметил, что все работы по благоустройству территории кладбищ проводятся, к празднику Пасхи на всех местах захоронений будет наведён порядок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете мэра Москвы Сергея Собянина посещать кладбища города на весь период самоизоляции.