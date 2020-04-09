Москва, , 17:29 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть для посещения все кладбища столицы на период самоизоляции граждан. Соответствующий указ Собянина опубликован сегодня, 9 апреля, на официальном портале мэра и правительства столицы.

В указе Собянина сказано, что все кладбища столицы закрываются для посещения гражданами на период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При этом погребения на кладбищах осуществляться будут.

«Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших», — написал Собянин на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самоизоляция граждан стала одной из основных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.