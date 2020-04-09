Пенза, 9 апреля, 2020, 23:44 — ИА Регнум. По состоянию на 9 апреля в Пензенской области ликвидировано семь лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 33,231 га, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Пресс-служба минлесхоза Пензенской области Тушение пожара

Только за прошедшие сутки обнаружены и ликвидированы лесные пожары на территориях Ахунско-Ленинского и Чаадаевского лесничеств общей площадью 4,031 га.

Ежедневно на территориях Пензенской области проводится патрулирование лесного фонда в целях соблюдения пожарной безопасности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 30 марта объявили о пожароопасном сезоне, во время которого предусматривается полная готовность сил и средств пожаротушения.

Сотрудники МЧС по Пензенской области только первого апреля выезжали 18 раз на тушение сухой травы и мусора.

С 9 апреля особый противопожарный режим действует на территории шести районов области: Нижнеломовского, Лопатинского, Лунинского, Каменского, Малосердобинского и Тамалинского районов. Ещё в семи районах региона особый противопожарный режим введён на территории нескольких сельских поселений.

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