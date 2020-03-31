Пенза, , 09:28 — REGNUM В Пензенской области с 30 марта объявили о пожароопасном сезоне, во время которого предусматривается полная готовность сил и средств пожаротушения. Об этом сообщает правительство региона.

В лесу граждан призвали не пользоваться открытым огнем, бросать спички, окурки, оставлять мусор, пропитанный масляными или горючими веществами, выжигать траву, разводить костры. Имеющим садовые участки гражданам постоянно иметь запас воды на своих участках, не допускать сжигания мусора и травы, организовывать круглосуточное дежурство в своих садоводствах с целью своевременного обнаружения возгорания.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — до 20 тыс. рублей; на юр. лиц — до 200 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима — до 500 тыс. рублей.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 3 лет. За умышленный поджог штраф составляет до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон на территории Саратовской области продлится с апреля по ноябрь.

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