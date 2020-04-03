Пенза, , 11:35 — REGNUM Сотрудники МЧС по Пензенской области только первого апреля выезжали 18 раз на тушение сухой травы и мусора, сообщает пресс-служба регионального управления.

Человеческая беспечность остается главной причиной несоблюдения противопожарной безопасности.

Так, на территории Заречного района с 31 марта пришлось ввести особый противопожарный режим. Жители при уборке своих придомовых территорий зачастую сжигают оставшуюся сухую траву и мусор. С помощью громкоговорителя до жителей частного сектора спасатели довели противопожарные требования и предупредили об ответственности за их нарушения. Также, в почтовые ящики зареченцев разложили информационные памятки.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности влечёт наказание по ч.1 в виде предупреждения или наложения административного штрафа для физлиц — от 2 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; для ИП без образования юрлица — от 20 до 30 тыс. рублей; для юрлиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 30 марта объявили о пожароопасном сезоне, во время которого предусматривается полная готовность сил и средств пожаротушения.

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