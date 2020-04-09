Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Петербуржцы требуют от губернатора Александра Беглова вернуть общественный транспорт на линии в прежнем объеме, так как сокращение вдвое числа маршруток и увеличение интервалов движения поездов метро и автобусов приводит к тому, что горожане вынуждены забивать транспортное средство до отказа. Ни о какой «социальной дистанции» ввиду коронавируса тогда не может быть и речи, пишут горожане на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель маршрутного такси в Петербурге

"Верните маршрутки, люди, которые вынуждены ездить на работу, задыхаются в транспорте. Либо прибавьте транспорт. Юго-Запад без метро. Транспорт в 7:30 утра ждать по 40 минут приходится. Мы остались в полной изоляции», — пишет губернатору Екатерина А. в ответ на его призыв оставаться дома и самоизолироваться до конца апреля.

Алёна К. назвала ситуацию не «изоляцией», а в созданных властью условиях и «битком набитом транспорте» лишь повышается риск заразиться.

Горожане ставят петербургским властям в пример поведение столичной администрации.

«Да, пока в Москве увеличили количество автобусов, чтобы люди могли держать дистанцию, Питер идёт своим путём», — заметил Павел Щ.

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Напомним, еще с первой «нерабочей» недели Смольный отменил половину рейсов маршруток, интервалы в работе метро и наземного транспорта были увеличены из-за того, что пассажиропоток сократился.

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Но, как свидетельствуют фотографии, которыми петербуржцы делятся в соцсетях, это лишь приводит к столпотворениям на остановка по утрам и вечерам. Например, такая ситуация сложилась в Осиновой Роще. «Там мы на работу садимся на маршрутку, так муж по часу стоит, и не всегда можно в нее влезть», — рассказывает Алена И. «Транспорт раз в 40 минут, мера — огонь!» — иронизирует Татьяна А.

Виктория Н. напоминает губернатору, что некоторые горожане вынуждены по-прежнему передвигаться на работу, которую никто не отменил, но в переполненном транспорте, в то время как за перемещение по городу на собственном автомобиле, в нарушение «режима самоизоляции», грозят начать штрафовать.

«Вопрос: добираться на стратегический объект города на заполненном, как сельдью в бочке, городском транспорте — это не опасно?» — интересуется у градоначальника Алексей С.

Граждане также сетуют, что теперь тем, кто ездил на работу по льготному проездному, например, работающим пенсионерам, приходится тратить на проезд «в шесть раз» больше, время передвижения тоже возросло — из-за отмены электричек.

«Вернуть транспорт в нормальное русло не позволяет мозг администрации. Они же не на общественном транспорте ездят на работу», — предполагает Юлия С.

Следует отметить, что частично Смольный решил внять требованиям горожан, с 9 апреля власти обещали усилить движение общественного транспорта на нескольких «социальных» автобусных маршрутах. В частности, речь идет о маршрутах №№ 2, 93, 101, 187, 190, 200, 211, 397, 109, 109А, 24, 28, 37, 151 и 152.