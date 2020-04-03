Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM В петербургском метро с каждым днем становится всё меньше пассажиров. По последним данным, пассажиропоток подземки сократился до 318 тыс. человек в сутки.

Петербургский метрополитен Дарья Драй © ИА REGNUM

Как правило, в обычное время городское метро перевозит 2,5 млн петербуржцев и гостей в день. Таким образом, постепенное падение пассажиропотока продолжается, он уже снизился до отметки в 12,7% от обычной загрузки.

Напомним, в городе закрыли дублирующие вестибюли станций и полностью — станцию «Новокрестовская», а также сократили режим работы: на вход метро принимает пассажиров до 22:00, пересадочные узлы закрываются уже в 21:00.

На всех станциях через громкоговорители передается информация о необходимости воздерживаться от перемещений по городу.

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