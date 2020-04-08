Кишинёв, 8 апреля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Процесс предоставления молдавского гражданства временно приостановлен властями Молдавии, сообщил 8 апреля журналистам премьер-министр страны Ион Кику.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он пояснил, что имеется в виду полная приостановка предоставления гражданства. В том числе и по документам, которые сейчас находятся в работе. Приостановлен пока и приём новым заявлений от иностранцев.

Эта мера, отметил Кику, вводится на время действия режима чрезвычайного положения, который объявлен в связи с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1056, количество летальных исходов — 27.

Читайте подробнее:В Молдавии за сутки 5 человек умерли от COVID-19