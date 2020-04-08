Кишинёв, , 16:53 — REGNUM В Молдавии за сутки пять человек умерли от коронавируса, а общее число жертв достигло 27 человек. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Речь идет о пожилых людях в возрасте от 62 до 80 лет.

Всего в Молдавии к 8 апреля подтвердили 1056 случаев коронавируса. Из них 114 человек находятся в тяжелом состоянии. Семь человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше всего случаев выявили в столице Кишиневе.

В республике действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением вируса.

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