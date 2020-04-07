Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 10:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге обследовано на наличие новой коронавирусной инфекции 6957 человек. На карантине после возвращения из-за границы или контакта с зараженными лицами находится 8917 человек из них 35 — в обсерваторе, 7987 — на домашней самоизоляции. Об этом 7 апреля сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время нерабочей недели

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Всего за сутки в службу экстренных вызовов 112 поступило 1356 обращений. Из них о прибытии из другой страны на территорию России сообщил 71 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 125 обращений, в полицию — 123. Остальные звонки были справочного характера.

«С начала работы горячей линии по вопросам коронавируса (тел. 245−32−20) поступило 59 906 звонков от петербуржцев», — говорится в сообщении.

При этом, с 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 2010 петербургских волонтеров, из них 1206 уже прошли аккредитацию и обучение, выполнили 3426 заявок. От петербуржцев поступило 509 обращений на оказание помощи волонтерами. 126 заявок выполнено, остальные в работе.

Кроме того, в школах выдано 47 103 продуктовых набора (19.3% от общего числа), в учреждениях среднего профессионального образования — 1425 наборов (6.9%).