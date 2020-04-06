Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге усугубляется. Об этом заявил 6 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов ИА REGNUM

«Обстановка у нас непростая, она у нас ухудшается с каждым днем. У нас есть еще какое-то определенное время, чтобы хорошо к этому подготовиться», — сказал Беглов.

«У нас положение — мы чуть-чуть отстаем от Москвы, на три недели буквально», — добавил он.

Градоначальник потребовал жесткого контроля за больницами, особенно теми, где лежат пациенты с коронавирусом, помощи для врачей и участковых служб, которые должны следить за тем, «как выполняется режим самоизоляции».

«Город нужно мыть, районы нужно мыть, лестничные площадки, дома, фасады — всё нужно мыть. Всем этим нужно заниматься, прошу усилить эту работу», — сказал Беглов.

Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество достигло 226 человек. Три человека скончались.

Ранее губернатор потребовал усилить контроль за теми, кто находится в режиме обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактов с заболевшими.

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