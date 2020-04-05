Санкт-Петербург, 5 апреля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга за прошедшие сутки официально подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург во время режима изоляции

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус в Петербурге подтвержден у 191 пациента, два человека скончались, 28 человек выздоровели. Для сравнения: днем ранее в Петербурге было поставлено 15 диагнозов «коронавирус».

По итогам 4 апреля первые строчки по числу заболевших COVID-19 по-прежнему занимают Москва (+536 случаев) и Московская область (+45). На третьей позиции в антирейтинге оказалась Нижегородская область (+22). Санкт-Петербург — на четвертой строчке.

В Ленинградской области, как уже сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки выявлены 10 заболевших коронавирусом.

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В целом за последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах, два человека в Москве скончались.

Общее число случаев COVID-19 в РФ составило 5 389 случаев в 79 регионах. При этом 45 больных скончались, выздоровели 355 человек.