Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. К 5 апреля общее количество заболевших, по данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, достигло 57 человек.

За 4 апреля тесты показали положительный результат у жителей следующих населённых пунктов: город Мурино и деревня Осельки (Всеволожский район), город Кировск, город Лодейное поле, город Никольское (Гатчинский район), поселок Гончарово (Выборгский район). Еще два случая выявлены в населенном пункте Низино Ломоносовского района Ленобласти: один — в коттеджном поселке «Петергоф Сити», а другой — в садоводстве «Возрождение».

Днем ранее, в субботу 4 апреля, сообщалось о шести новых случаях COVID-19 в Ленобласти. Коронавирус был найден в следующих локациях: поселки Янино-1, Воейково (Всеволожский район), поселки Прибылово, Перово, Гончарово (Выборгский район), ДНТ Суванто (Приозерский район).

За всё время эпидемии в Ленобласти выздоровели два человека, у которых был диагностирован коронавирус, смертельных случаев не было.

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