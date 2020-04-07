Москва, 8 апреля, 2020, 01:29 — ИА Регнум. Рассуждения о том, что российское оружейное превосходство существует «только в виде мультиков», никак не соответствует оценкам новых гиперзвуковых изделий российского военпрома, которыми награждает их экспертное сообщество, в том числе и за рубежом. О том, как американская военная техника пасует перед российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Журнал The National Interest считает, что даже небольшой российский ракетный катер, если вооружить его «Цирконами», сможет расправиться и с крупным американским крейсером, и даже с атомным авианосцем США. Похоже, что издание право в своей оценке, ведь российской ракете 3М22 «Циркон» нет и в ближайшее время не будет достойного противника в виде той или иной системы ПРО.

Наделавшая в своей время шума современная американская система ПВО-ПРО Aegis «Циркон» перехватить не может. Но даже попытки создать в ближайшем будущем ПРО, приближающееся по своим характеристикам к объекту, который надо поймать, похоже, весьма далеки от успеха. Так, американская компания в области ПРО, обладающая серьезными опытом в радиолокации, — Raytheon работает над улучшением ЗРК Patriot и обещает к концу 2022 года передать новые радиолокаторы для Patriot, но только для полевых испытаний. Но даже эта существующая, пока только в лабораторных условиях разработка не дотягивает до характеристик «Циркона», а значит, и перехватить его не сможет. Тем более, что, как следует из заявления замминистра обороны России Алексея Криворучко, максимальная скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» может быть дополнительно увеличена.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит доминирование России на море».