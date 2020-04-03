Минск, 3 апреля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. «В союзном строительстве мы не видим воли президентов. Нет этой воли», — констатировал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM участник состоявшегося 2 апреля в Минске массового мероприятия, приуроченного ко Дню единения народов России и Белоруссии, председатель белорусского Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

ИА REGNUM Валерий Драко

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По словам Драко, в Минске не ощущается праздничной атмосферы: нет тематических плакатов и транспарантов, не наблюдается обычной для праздника 2 апреля государственной символики России и Белоруссии. Даже официоз замалчивает дату, и государственные структуры не проводят никаких мероприятий, хотя нет никаких запретов, нет объявленного карантина.

«День единения народов России и Белоруссии проходит незаметно», — отметил Драко.

Даже участникам пикета, приуроченного к государственному празднику, пришлось довольствоваться площадкой, отведённой властями подальше от центра Минска. Лидер ДСПС недоволен таким отношениям к гражданам, пожелавшим продемонстрировать поддержку союзному строительству.

«Настроение не праздничное, — констатировал он. — Стоим на каких-то задворках».

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«Дня как такового нет, хотя и не вводился запрет на его празднование», — сказал Драко.

Возглавляемая им организация представлена среди участников пикета, разрешённого властями города. Представители белорусской общественности собрались принять резолюцию в поддержку создания Союзного государства России и Белоруссии — как это и предусмотрено договором, подписанным более 20 лет назад.

Многие из них уже посмотрели фрагменты интервью Александра Лукашенко межгосударственному телеканалу «Мир» и комментируют заявления белоруского лидера. Драко тоже есть что сказать.

«Сегодня в интервью Лукашенко сослался на договор о создании Союзного государства и высказался в том духе, что по каждому пункту он «за». Мол, ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Но что на практике? Прошло 20 лет — и договор не исполнен, — сказал Драко. — Он же председатель Высшего госсовета, на него было столько надежд».

По его мнению, сейчас необходимо вести широкую дискуссию с участием общества «о Конституционном акте Союзного государства и всех выполнимых положениях договора о создании Союзного государства». Вместо этого официальный Минск акцентирует внимание «на том, где будут печататься деньги, где будет находиться эмиссионный центр».

«Так ведь когда делали проект Конституционного акта, то рассматривались разные варианты — с нашей стороны доходило вплоть до того, что предлагали на границе Белоруссии и России (под Смоленском, например) построить здание эмиссионного центра. Была эта решимость, обсуждали практические вопросы. А теперь мы видим принципиальные разногласия», — с сожалением отметил представитель белорусской общественности.

По его мнению, «главная проблема вовсе не в том, где печатать деньги, а в реальном желании реализовать экономические и политические схемы интеграции». Драко уверен, что вопрос единой валюты — частный, не ключевой.

Отвечая на вопрос о причинах торможения союзного строительства, лидер белорусского ДСПС сказал: «Я обсуждал этот вопрос с многими, и все уверены — шайба находится на нашей стороне».

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«Всё зависит от политической воли президента, точнее — двух президентов», — уверен представитель белорусской общественности.

Он отметил: «Воля народа была явлена на всебелорусском референдуме, стремление нашего народа к объединению с Россией есть. Но скоро от таких настроений мало что может остаться — при таком отношении властей к воле народа».

«Заболтали эту тему, — сказал Драко, критикуя высшее чиновничество. — СМИ отражают настроения не в пользу союзных перспектив Белоруссии и России».

По мнению лидера ДСПС, «Запад и из-за океана делают всё, чтобы этого союза не было». Однако и с местных элит никто ответственности не снимал, считает Драко.

«Как никогда сегодня у народа настроение совсем не праздничное», — резюмировал он.

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