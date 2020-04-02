Бразилиа, 3 апреля, 2020, 00:02 — ИА Регнум. До 7 910 возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бразилии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 1064 человека, общее количество погибших составило 299 человек.

Смертность от последствий заражения коронавирусной инфекцией в стране составляет 3,8%. Стоит отметить, что первый случай заражения коронавирусом в стране был подтверждён 25 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 5717 подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии по состоянию на вечер 31 марта.