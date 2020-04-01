Бразилиа, , 00:49 — REGNUM Количество летальных исходов от COVID-19 в Бразилии достигло 201 человека после смерти еще 41 пациента за сутки, 31 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

Всего на территории государства подтвердили 5717 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о 4579 подтвержденных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с коронавирусом в Бразилии был выявлен 25 февраля.

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