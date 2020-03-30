Вашингтон, 30 марта, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Стабильность необходима на мировых энергетических рынках — к такому выводу пришли российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах 30 марта, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Ситуация с ценами на нефть стала одной из тем телефонного разговора, который состоялся 30 марта между Путиным и Трампом. Оба лидера согласились, что на мировых энергетических рынках важно обеспечить стабильность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 30 марта объявил, что собирается звонить Путину и обсуждать вопросы энергетической сферы, а также торговлю и меры противодействия пандемии.

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