Вашингтон, 30 марта 2020, 17:43 — REGNUM Проблему пандемии, ситуацию и с нефтью и торговые вопросы намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, заявил американский лидер 30 марта в эфире Fox News.
Трамп отметил, касаясь темы энергетики, что Вашингтон не хочет «уничтожения отрасли».
Американский президент пояснил, что торговые отношения России и США пострадали из-за скандала с мнимым вмешательством Москвы в президентские выборы в Штатах четыре года назад.
Трамп снова выразил настрой «поладить с Россией».
Напомним, США заключили торговые сделки с Китаем, а также с Мексикой и Канадой. Трамп оценивает эти сделки как большое достижение.
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