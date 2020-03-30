Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Проблему пандемии, ситуацию и с нефтью и торговые вопросы намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, заявил американский лидер 30 марта в эфире Fox News.

Трамп отметил, касаясь темы энергетики, что Вашингтон не хочет «уничтожения отрасли».

Трамп «Мы много говорим о торговле. Они хотели бы торговать с нашей страной».

Американский президент пояснил, что торговые отношения России и США пострадали из-за скандала с мнимым вмешательством Москвы в президентские выборы в Штатах четыре года назад.

Трамп снова выразил настрой «поладить с Россией».

Напомним, США заключили торговые сделки с Китаем, а также с Мексикой и Канадой. Трамп оценивает эти сделки как большое достижение.

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