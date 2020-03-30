Лондон, 30 марта, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торговой сессии 30 марта на Лондонской бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,89 (6,76%), до $26,06 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,83 (8,51%), до $19,68 за баррель.

Мировой нефтяной рынок находится под давлением снижения глобального спроса из-за пандемии COVID-19.

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