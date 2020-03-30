Москва, 30 марта, 2020, 08:41 — ИА Регнум. Вывоз граждан РФ и СНГ с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада в Москву завершился 29 марта тремя рейсами. Об этом сообщило российское посольство в Каире на официальной странице в Facebook.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

В сообщении говорится, что всего с 26 марта российскими авиакомпаниями из Египта были вывезены 2001 человек.

По словам руководителя консульского отдела посольства России в Каире Юсупа Абакарова, из Шарм-эш-Шейха 29 марта вылетел рейс авиакомпании «Белавиа» со 134 пассажирами, среди которых были четыре младенца.

Из египетского города Хургады в Москву вылетели два рейса — на одном 189 человек, на втором — 151.

«Всего за эти дни (с 26 марта — ред.) из Хургады вылетели 1089 человек», — заявил дипломат.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российские авиакомпании из третьих стран будут по возможности эвакуировать граждан Белоруссии. По его словам, авиакомпании «Белавиа» разрешены все рейсы в Москву и из неё для того, чтобы граждане Белоруссии могли беспрепятственно улететь домой.

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