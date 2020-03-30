Хабаровск, 30 марта, 2020, 04:34 — ИА Регнум. Хабаровский минздрав опубликовал фоторепортаж о Хабаровском краевом инфекционном госпитале, в котором находятся на излечении и в изоляции больные COVID-19 и граждане, у которых заболевание под вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба минздрава Хабаровского края Врач хабаровского краевого инфекционного госпиталя

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Фотографии ведомство опубликовало на различных площадках, в том числе и в своём аккаунте в Instagram. В комментариях жители региона пишут слова благодарности врачам, медсестрам и санитаркам за их труд и желают скорейшего выздоровления пациентам.

«В краевой инфекционный госпиталь превратилась сейчас КГБУЗ ГКБ №10. Именно сюда сейчас доставляют больных с выявленным диагнозом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию: пациентов с внебольничными пневмониями, лиц, прибывших из заграничных поездок с признаками респираторной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Многокорпусная система госпиталя позволила развернуть здесь, помимо инфекционного госпиталя, изолятор, где размещаются здоровые люди из числа контактировавших с заболевшими. При первых же признаках заболевания они переводятся в инфекционное отделение.

Врачи быстро перестроились на новый режим работы. Заведующие отделениями теперь — руководители госпиталей.

Пресс-служба минздрава Хабаровского края «Никто не испугался, изучив опыт китайских коллег, рекомендации Минздрава РФ, приступили к работе. На усиление прибыли врачи-пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи и реаниматологи из других учреждений здравоохранения Хабаровска. Оперативно налажена система телемедицинских консультаций с федеральным научно-методическим центром. Консультации проводятся ежедневно. При экстренной необходимости консультация может быть получена в течение 30 минут с момента обращения».

В минздраве края также заверили: краевой инфекционный госпиталь в полном объёме оснащен аппаратами ИВЛ и прочим необходимым оборудованием. В случае необходимости дополнительная аппаратура может быть передана из других лечебных учреждений.

Коллектив госпиталя призвал всех жителей края остаться дома, выполняя условия карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске количество пациентов с COVID-19, помещенных в реанимацию, выросло до трёх человек. К одному, находившемуся в отделении интенсивной терапии, прибавилось ещё двое.