Хабаровск, , 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.

Всего в медучреждение помещены пять человек, у которых подтвердились анализы на коронавирус и восемь пациентов с подозрением на COVID-19.

Кроме того, еще 13 человек, которые находились в контакте с заразившимися, отправлены в изолятор госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, о первых трех случаях заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае стало известно 20 марта.

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