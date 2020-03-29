Москва, 29 марта, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Жителям и гостям Москвы необходимо в общественных местах соблюдать дистанцию примерно в два метра с другими людьми. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

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«Прошу вас, берегите себя, — написал градоначальник. — Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома».

При этом глава города добавил, что соблюдать безопасную дистанцию необходимо тем жителям, кто все же вышел на улицу или в магазин. По его словам, жители столицы должны вести себя в любом общественном месте так, как если бы стояли в очереди у банкомата.

По его словам, владельцам магазинов и аптек следует нанести позволяющую посетителям соблюдать дистанцию специальную разметку.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019 сообщил, что в Москве за прошедшие сутки было выявлено 197 случаев заражения коронавирусом.

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