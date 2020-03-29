Москва, , 12:18 — REGNUM 197 случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за прошедшие сутки. Об этом 29 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019.

Всего в столице на сегодняшний день выявлено 1014 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них скончались от последствий COVID-19 шесть человек, выздоровели 28 человек.

На втором месте по количеству заразившихся коронавирусом находится Московская область. За прошедшие сутки здесь выявлено 27 новых случаев заражения. Всего на территории региона насчитывается 112 инфицированных коронавирусом, выздоровело десять человек, случаев летального исхода не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

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