Петербург окажет помощь храмам в организации онлайн-трансляций
Санкт-Петербург, 28 марта, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга окажут материальную и техническую помощь петербургским храмам в организации онлайн-трансляций богослужений на период действия карантинных мер по коронавирусу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 марта заявил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее Смольный издал распоряжение о запрете посещения религиозных учреждений на период действия карантинных мер по коронавирусу. Запрет не распространяется на священников, сами службы также не запрещены.
Несмотря на это, в субботу утром крупнейшие петербургские храмы Русской православной церкви были открыты для прихожан, которых, впрочем, было немного. Соборная мечеть была закрыта. Закрылась и петербургская синагога.
Читайте также: Казанский собор Петербурга открыт для верующих вопреки запрету Смольного
Беглов отметил, что запрет на посещение служб прихожанами установлен только до 5 апреля.
«Я не вижу здесь ничего страшного. Я нахожу понимание среди служителей, среди иудеев, среди мусульман, и среди других конфессий», — добавил Беглов.