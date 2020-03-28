Санкт-Петербург, 28 марта, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга окажут материальную и техническую помощь петербургским храмам в организации онлайн-трансляций богослужений на период действия карантинных мер по коронавирусу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 марта заявил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Пресс-подход губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Ранее Смольный издал распоряжение о запрете посещения религиозных учреждений на период действия карантинных мер по коронавирусу. Запрет не распространяется на священников, сами службы также не запрещены.

Несмотря на это, в субботу утром крупнейшие петербургские храмы Русской православной церкви были открыты для прихожан, которых, впрочем, было немного. Соборная мечеть была закрыта. Закрылась и петербургская синагога.

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Александр Беглов «Кто сказал, что церкви закрыли, или синагоги закрыли, или мечети закрыли? Службы продолжаются <…> Пожалуйста, служите, но для тех, кто хотел бы посетить их, существует определенный запрет. Поэтому, мы сейчас начинаем оказывать помощь, тем кто нас просит (установить) видеоконференц-связь во время службы, чтобы можно было слушать. Нужно учиться работать в новых ситуациях. Мы сейчас устанавливаем камеры тем, кто к нам обратился, оказываем помощь, у нас есть группа «айтишников». Мы хотим, чтобы первые наши пять главных культовых сооружений имели возможность транслировать службы».

Беглов отметил, что запрет на посещение служб прихожанами установлен только до 5 апреля.

«Я не вижу здесь ничего страшного. Я нахожу понимание среди служителей, среди иудеев, среди мусульман, и среди других конфессий», — добавил Беглов.