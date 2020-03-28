Минск, 28 марта, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Совет министров Белоруссии постановил гражданам по возвращении из стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, две недели находиться дома на самоизоляции. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой министерства здравоохранения Белоруссии и принят в целях предотвращения завоза и распространения в стране коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

На сайте ведомства также был опубликован перечень стран, вернувшись из которых гражданам предписана самоизоляция в домашних условиях сроком на 14 дней со дня прибытия на территорию республики. В данный перечень вошли 169 стран.

Данные меры, в частности, не распространяются на сотрудников дипломатических представителей и консульских учреждений иностранных государств на территории республики, членов их семей, глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств, которые осуществляют международные грузоперевозки, членов и экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также — на иностранных граждан, которые пресекают территорию республики транзитом, следуя к месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в Белоруссии было зафиксировано 94 случая инфицирования коронавирусом, из которых 32 человека выздоровели.