Минск, , 13:23 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 94, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, медики проверили на вирус 24 тыс. человек. Выздоровели после инфекции 32 человека. Заместитель минздрава Белоруссии Елена Богдан заявила, что в стране нет пациентов с коронавирусом на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным на 25 марта в Белоруссии было выявлено 86 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 29 человек. В стране не закрыты учреждения образования и открыты границы. Однако с 27 марта введен двухнедельный карантин для всех иностранцев.

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