Минск, 26 марта, 2020, 16:39 — ИА Регнум. На следующий день после ареста известного белорусского журналиста Сергея Сацука в офисе издания «Ежедневник», где он работал редактором, прошёл обыск. Изъяты документы, которые следователи надеются использовать против автора резонансных антикоррупционных публикаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. Редакция «Ежедневника выяснила, что поводом для задержания стало подозрение в получении Сацуком взятки.

При этом обвинение журналисту пока не предъявлено. Обыск в редакции прошёл сегодня, 26 марта. КГК Белоруссии не комментирует ситуацию.

«Зачем задержали Сергея Сацука или откуда появилась «акула в унитазе» ДФР?», — под таким заголовком вышла 26 марта публикация на сайте белорусского издания.

Коллеги арестованного уверены в полной его невиновности и указывают, что до сих пор в Белоруссии не было ни одного уголовного дела, связанного с получением взятки каким-нибудь негосударственным журналистом.

«Но вот ДФР КГК задержал «великого взяточника» Сергея Сацука, главного редактора «Ежедневника», умудрившись поймать «акулу коррупции» в дурно пахнущем унитазе. Против одного его нацелена и работает государственная силовая машина, как будто именно в нём основная коррупционная угроза для страны», — сказано в публикации.

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Упоминается о сюжете, выпущенном главным пропагандистским рупором просоветской республики — «Белтерадиокомпанией». Редакция обращает внимание: «После просмотра смонтированной в нужном ракурсе «оперативной съемки» с конвертом, которую показал канал «Беларусь 1», сразу возникает вопрос: почему Сергея не задержали сразу же после получения конверта, так сказать с поличным, раз следите, фиксируете на видео? Почему оперативная съемка попала сначала на БТ и только через полгода вдруг задержали Сергея. Задержали человекам с больным сердцем прямо на улице, ничем не обосновав необходимость столь строгой превентивной меры».

Сацук не брал взятку, уверены в редакции независимого издания. «А задержали именно сейчас потому, что Сергей Сацук не внял предупреждениям, в чем можно убедиться, прочитав его последние статьи, — констатирует «Ежедневник». — Поэтому мы оцениваем задержание Сергея Сацука не как фрагмент борьбы белоруской правоохранительной системы со взяточником. А как фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему».

Редакция напомнила, что после разоблачительных антикоррупционных публикаций Сацука в прошлом году госагитпроп постсоветской республики сконцентрировался не на высокопоставленных коррупционерах, а на журналисте. У правоохранительных органов были факты о коррупции в Минздраве Белоруссии, но громкое «дело медиков» состоялось только после того, как журналист опубликовал материалы своего расследования.

«Нормальному и вдумчивому человеку ничего не нужно объяснять по этой ситуации. Он все поймет, просто посмотрев репортаж канала «Беларусь 1» из зала суда по делу медиков от 22 августа 2019 года. Занятный получился репортаж, где 21 обвиняемый, где космические суммы взяток и изъятых денег из гаражей. Где ущерб, нанесенный имиджу государства и системы здравоохранения просто невозможно оценить деньгами. Так вот, большая часть репортажа была посвящена не описанию коррупционных схем, ни тому, как такое стало возможным в нашем государстве, где постоянно и громко ведется борьба с коррупцией. Большая часть репортажа была посвящена главному редактору «Ежедневника» Сергею Сацуку, который якобы взял 5 тысяч долларов за написание статьи, причем статьи именно о коррупции в Минздраве», — пишет издание.

Редакция отмечает, что «когда количество статей о коррупции в Минздраве на портале «Ежедневник» превысило какую-то критическую массу, к Сергею от определенных людей пришел человек и конкретно предупредил, что-либо посадят, либо убьют».