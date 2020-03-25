Ростов-на-Дону, 25 марта, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Управление здравоохранения Ростова-на-Дону пока ничего не знает о первом заболевшем COVID-19. В настоящее время на официальном сайте городской администрации размещена информация о том, что в Ростове-на-Дону «на 25 марта случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано», передаёт ИА REGNUM.

Скриншот страницы rostov-gorod.ru Оперативная информация на сайте администрации Ростова-на-Дону

Кроме того, специалисты сообщают, что под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 60 человек, в том числе 72 ребёнка. Десять человек, в том числе трое вернувшихся из Таиланда, Монако и Франции, помещены в изолятор центральной горбольницы. Ещё 15 человек находятся в обсерваторе детской горбольницы №2.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовскую область коронавирус могла завезти ростовчанка, вернувшаяся из путешествия по Таиланду. Её анализы были отправлены на проверку в вирусологический центр Роспотребнадзора «Вектор».