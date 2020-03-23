Бишкек, 23 марта, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Вернувшихся из России на родину 300 киргизстанцев направили в двухнедельный карантин по коронавирусной инфекции, разместив их в здании школы-интерната № 1, передает «Limon.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Оказавшиеся там люди жалуются на жуткую антисанитарию и ужасные условия содержания: люди находятся в одном помещении и вынуждены постоянно контактировать друг с другом, имеется лишь три туалета, в которых никто не убирается, мыла и антисептиков нет, анализы не берут, медики отсутствуют.

«Наше государство никак не подготовилось! Может, кто-то и заражен коронавирусом и заразит остальных 300 человек! Женщины беременные, с детьми вынуждены находиться в таких условиях», — подчеркивают они.

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