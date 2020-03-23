Бишкек, , 19:44 — REGNUM В Киргизии медики, работающие в зонах карантина по коронавирусу, жалуются на острую нехватку защитных костюмов и респираторов, сообщила бывший консультант пресс-службы министерства здравоохранения Елена Баялинова.

При этом она отметила, что киргизстанские медики рассказывают об это проблеме сугубо анонимно, поскольку «боятся гонений за высказанную правду больше, чем COVID-19».

По словам медицинских работников, из-за отсутствия достаточного количества защитной экипировки и нормальных условий работы уже в ближайшее время в республике будет большое количество заразившихся коронавирусной инфекцией врачей.

Отметим, что киргизстанские СМИ ранее также неоднократно писали о том, что местные медицинские работники сетуют на нехватку защитных костюмов, респираторов и масок, выражая при этом опасения по поводу того, что в результате рискуют не только заразиться корона вирусом сами, но и заразить членов своих семей.

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