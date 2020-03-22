Ташкент, 22 марта, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Мэр Ташкента просит владельцев такси не завышать цены на услуги по перевозке граждан и удерживать их на приемлемом уровне. Соответствующее заявление было опубликовано вечером 21 марта пресс-службой Хокимията города Ташкента в социальной сети Facebook.

GörlitzPhotography Такси

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ИА REGNUM напоминает, с 22 марта в столице Узбекистана в связи с противодействием распространению коронавируса прекратили движение общественного транспорта, такого, как метро, автобусы, маршрутные такси.

Таким образом разрешена только перевозка на легковых автомобилях (такси), которые пройдут дезинфекцию. Возможность бесплатной дезинфекции транспортных средств предоставлена на базе восьмого автопарка города Ташкента. Дезинфекцию будут осуществлять сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ).

«К водителям, которые выехали на перевозку пассажиров без прохождения надзора ЦСЭБ и дезинфекции, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством», — предупредили в ведомстве.